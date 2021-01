Trello : avis et alternatives à l’outil gratuit de gestion de projet

Lorsque l’on travaille en équipe, il est nécessaire de disposer des bons outils pour gérer l’avancement des projets et le travail de chaque membre d’une équipe. À cette fin, il existe des outils de gestion de projet qui nous aident à accomplir ces tâches, si importantes pour une bonne organisation du travail. L’outil le plus populaire dans ce domaine est certainement Trello, mais il existe également d’autres alternatives en ligne avec lesquelles il est possible de faire un excellent travail en matière de gestion de projets et de tâches.

Il existe une multitude d’outils pour améliorer la gestion de projet, avec chacun des avantages et inconvénients. Trello fait clairement partie de ceux dont la simplicité et l’efficacité ne sont plus à prouver !

Qu’est-ce que Trello ?

Trello possède une mécanique simple mais diablement efficace : les tâches des projets sont triées par fiches que vous pouvez organiser dans des listes à volonté et de manière très visuelle. C’est grosso modo le principe des post-it sur un tableau, mais sur le web ! Trello est une application de gestion de projets, qui se caractérise par le fait d’être l’une des plus utilisées, notamment au niveau professionnel, avec laquelle vous pouvez organiser pratiquement tout, que ce soit des tâches professionnelles ou personnelles, de manière polyvalente et flexible. Avec cet outil, vous pouvez créer différents tableaux, les partager avec différentes personnes, savoir sur quoi chaque utilisateur travaille et suivre son évolution. De cette façon, nous pouvons améliorer les flux de travail au sein d’une même équipe, en générant des priorités, des calendriers, des avis, etc.

Ce qui est intéressant dans Trello, c’est qu’il est basé sur la méthode du Kanban où les fameux To Do, Doing and Done sont utilisés. Cette organisation vous permet de bien gérer le développement d’un projet et avec Trello il suffit de lister toutes les tâches qui composent un projet et de les placer dans au moins trois colonnes selon leur état :

1ère colonne : A faire

2e colonne : En cours

3ème colonne : Fait

Les avantages de Trello

La version gratuite de Trello offre beaucoup de fonctionnalités. Et la facilité d’utilisation est clairement un avantage de l’outil. Vous avez également la possibilité de travailler en équipe facilement sur un projet.

Trello est non seulement un leader dans le secteur des entreprises où de nombreux projets organisent un travail de groupe avec cette plateforme, mais aussi de nombreux indépendants et particuliers l’utilisent dans leur travail quotidien pour organiser et hiérarchiser leurs tâches quotidiennes.

En plus de celles déjà mentionnées, il y a quelques fonctionnalités qui rendent cette application très utile :

L’application en ligne peut être partagée en temps réel par tous les membres du projet, sans besoin de mises à jour ou de sauvegardes.

Le logiciel est très simple et intuitif et ne nécessite aucune formation ou apprentissage des utilisateurs.

Le système de notification vous avertit lorsque des modifications sont apportées aux tableaux de bord souhaités. Vous pouvez vérifier toutes les modifications dans le projet. Ces notifications peuvent également être reçues par e-mail.

Une fonction d’étiquetage par couleur est très utile pour mettre en évidence et organiser visuellement des tâches ou marquer des points forts spécifiques.

Le moteur de recherche est très pertinent et rapide. Vous pouvez ainsi trouver la tâche dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Vous pouvez publier des tableaux de bord privés ou publics et les partager avec qui vous voulez, donc cette application a quelques limitations.

Enregistrement des activités dans le journal, grâce auquel nous pouvons connaître de manière actualisée toutes les tâches réalisées avec leur détail.

Il est possible de personnaliser l’apparence de chacun des tableaux que vous possédez.

Vous pouvez joindre des fichiers.

Il est possible d’appliquer une date d’échéance aux tâches.

Trello est multi-plateforme, il est disponible aussi bien pour les PC que pour les appareils mobiles Apple et Android

Multilingue, disponible en plusieurs langues.

Les inconvénients de Trello

Pour les projets volumineux, Trello pourra s’avérer limité, notamment dans la gestion de fichiers nombreux et volumineux, et vous devrez privilégier des outils plus complets.

Comme tout dans Trello est organisé en tableaux, lors de la réalisation de gros projets, il peut devenir fastidieux de créer de nouvelles tâches et/ou affectations.

Il ne dispose pas de système d’étiquettes utilisables pour tous vos projets. Dans chaque tableau de bord, vous devez définir les étiquettes.

Enfin, comme souvent, le plan gratuit a ses limites. Afin de profiter de toutes ses fonctionnalités, il faut recourir à un plan payant qui commence à $9,99 par mois. Ce prix peut varie en fonction du nombre total d’utilisateurs.

3 meilleures alternatives à Trello pour organiser votre équipe

Nous allons voir aujourd’hui les 3 meilleures alternatives à Trello, afin de disposer d’un éventail de possibilités pour choisir l’outil qui convient le mieux à vos besoins.

1. monday.com : la meilleure alternative à Trello

Monday.com est un outil de gestion de projet et du flux de travail en équipe. Grâce à des modèles préconçus, monday.com est idéal pour toute équipe travaillant à distance sur un projet entre collaborateurs et pour plusieurs services de l’entreprise. Il vous permet de visualiser vos projets de la même façon que dans Trello (méthode Kanban).

Il vous donne la possibilité de travailler sur un tableau de bord personnalisable pour gérer votre équipe, votre flux de travail et vos tâches quotidiennes.

Monday.com vous permettra de savoir qui peut prendre plus de tâches et qui ne le peut pas, cette option est également disponible dans Trello.

Monday.com est conçu pour accélérer les tâches de l’équipe, en permettant par exemple de partager des fichiers facilement et de voir ce que chaque membre de l’équipe fait en temps réel.

2. Asana : une solution alternative de gestion de tâches

Asana est un outil en ligne de gestion de projets populaire avec des fonctionnalités de gestion de tâches, de projets et d’équipes assez personnalisables. Il est pensé pour un travail en équipe plus fluide, plus clair et plus efficace. Asana vous propose même une boîte de réception.

Asana organise les tâches dans une vue de liste ou dans une vue kanban, ce qui vous permet de faire glisser les tâches d’une colonne à l’autre. Il y a également des vues de calendrier et d’échéancier, ce qui vous permet de tout planifier facilement.

Il comporte de nombreuses intégrations, dont Zapier, qui sert d’intermédiaire pour de nombreuses applications. Vous pouvez également partager des données avec Salesforce, Jira et Trello.

Vous pouvez informer votre équipe de l’avancement du projet en définissant son statut et en générant des rapports. C’est une bonne chose pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.

3. Wrike : une alternative professionnelle à Trello

Wrike est une plateforme de gestion de projet complet pensé pour les équipes. Vous pouvez personnaliser vos flux de travail, modifier et réviser des projets directement à partir de l’outil. La plateforme affiche aussi une personnalisation avancée pour la gestion de projets et la communication en équipe.

Il dispose d’un générateur de rapports avec quelques préréglages, mais aussi la possibilité de le personnaliser pour générer ce dont vous avez besoin. Il dispose également de fonctions de suivi du temps et de gestion des ressources. Vous pouvez voir combien de temps est passé et si les choses sont faites efficacement.

Conclusion à propos de Trello et ses alternatives

L’organisation du travail en équipe n’est pas toujours facile, et encore moins si elle se fait à distance, par le biais du télétravail. Répartir les tâches, les partager, fixer des délais, communiquer les erreurs ou les problèmes que l’on trouve, etc. Mais il existe des outils de gestion de projet qui rendent tout beaucoup plus facile. Comme Trello, qui nous permet d’organiser les tâches quotidiennes selon différentes vues ou cartes afin que les membres de l’équipe puissent s’organiser. Mais ce n’est pas la seule et il existe de nombreuses alternatives à Trello comme celles que citées dans cet article.

La plupart de ces outils de gestion des tâches ont des versions gratuites pour les petites entreprises ou pour un usage personnel, mais aussi des versions payantes si vous souhaitez plus de fonctionnalités, plus d’espace ou plus d’utilisateurs. Ils améliorent la productivité et, surtout, ils améliorent l’organisation des équipes et de leurs membres en les aidant à se focaliser sur les priorités du moment.

C’est pourquoi un nombre croissant d’entreprises choisissent d’utiliser des outils de planification, de gestion et d’organisation comme Trello ou monday.com, qui sont les outils d’organisation de projets les plus intuitifs disponibles.