Les 15 meilleurs logiciels emailing testés et comparés

Top 15 des meilleurs logiciels emailing

Il est souvent difficile de faire le bon choix de logiciel emailing (éditeur et routeur de vos campagnes d’email marketing) sachant qu’il existe plusieurs centaines de solutions sur le marché. Vous cherchez la solution idéale pour vos envois en masse, alors pour vous aider, je vous ai sélectionné les 15 meilleurs logiciels d’emailing dans un comparatif complet !



1. Sendinblue

Accéder à Sendinblue

La grande force de Sendinblue réside dans son prix très concurrentiel ! Toutes les bases d’un outil emailing sont également présentes pour un excellent rapport qualité/prix. Vous avez également des fonctionnalités avancées telles que le marketing automation et la possibilité d’envoyer des SMS, ce qui peut s’avérer très pratique! Et avec des centaines de modèles d’email à disposition, vous pourrez y trouver de l’inspiration pour éblouir les destinataires qui recevront vos emailings.

Langues Français

Anglais

Espagnol

Italien

Portugais

Allemand

Options avancées Gestion complète des listes de contacts

Galerie de templates

Emails transactionnels

Marketing Automation

SMS marketing

Création de formulaire opt-in

Editeur intuitif avec responsive design automatique

Routage très performant (excellente délivrabilité)

Prix par mois 9’000 emails : gratuit

40’000 emails : €5.49.-

60’000 emails : €29.-

2. Sarbacane

Accéder à Sarbacane

Sarbacane est un pionnier de l’emailing en France qui propose désormais de nombreuses fonctionnalités qui vont bien au-delà des campagnes emailing & newsletters : SMS Marketing, Chat, Marketing Automation, Landing Pages, Formulaires…En plus d’une interface intuitive, Sarbacane met l’accent sur le service en proposant un accompagnement poussé pour véritablement optimiser les performances de votre marketing en ligne.

Langues Français

Anglais

Espagnol

Allemand

Portugais

Néerlandais

Options avancées A/B Testing

Analyse qualité de base de données

Envoi prédictif

Eye tracking

Landing pages

Marketing Automation

Editeur de formulaires

Galerie de templates

Emails transactionnels

Google Analytics et suivi des clics sur carte de chaleur (heatmap)

Connecteurs Magento, Prestashop, etc.

Prix par mois Essai Gratuit

0-5.000 crédits/mois: 59€/mois

5.001-10.000 crédits/mois: 99€/mois

10.001-25.000 crédits/mois: 139€/mois

25.001-50.000 crédits/mois: 179€/mois

50.001-100.000 crédits/mois: 239€/mois

3. eTarget

Accéder à Etarget

La solution emailing eTarget a pour premier avantage d’être 100% française. Elle a été développée pour permettre la gestion des campagnes de marketing digital en toute simplicité, avec un effort particulier qui a été mis sur l’ergonomie, sans pour autant sacrifier de fonctionnalités : l’offre offerte par l’application est complète et la navigation agréable.

Langues Français

Anglais (bientôt)

Options avancées Galerie de templates régulièrement mise à jour

Marketing Automation (mails + SMS)

SMS marketing

A/B Testing

Landing pages

Editeur de formulaires

Prix par mois 6’000 emails : gratuit

10’000 emails : €15.-

14’000 emails : €20.-

80’000 emails: €35.-

4. GetResponse

Accéder à Getresponse

Getresponse est l’une des solutions emailing proposant le plus de fonctionnalités avancées du marché, avec l’avantage également de proposer une traduction en français de son logiciel. Et c’est également l’un des outils gratuits parfaits pour créer une newsletter gratuitement.

Langues Anglais

Français

Options avancées Segmentation des listes de diffusion

Envois automatisés

Créateur d’e-mail

Création de formulaires

Landing pages

Aperçu boite réception

A/B Testing

Prix par mois Essai gratuit

1’000 emails : $15.-

5’000 emails : $49.-

10’000 emails : $165.-

5. Mailjet

Accéder à Mailjet

Mailjet est une solution SaaS qui propose un version gratuite jusqu’à 6’000 emails et plusieurs fonctionnalités intéressantes, telles que l’A/B testing par exemple. L’outil se compose d’une solution de serveur SMTP à connecter à vos applications et sites web et d’une partie dévolue à l’email marketing (campagnes e-mailing et newsletters). L’outil dispose d’une bonne réputation pour l’envoi des emails transactionnels (type confirmation de commande par exemple).

Langues Français

Anglais

Allemand

Espagnol

Options avancées A/B Testing

Modèles d’emails

Prix par mois 6’000 emails : gratuit

30’000 emails : €5.49.-

60’000 emails : €17.45.-

6. SendPulse

Accéder à SendPulse

SendPulse est un logiciel d’emailing et de marketing automation puissant et agréable à utiliser. Ce n’est pas une simple solution emailing mais c’est aussi un outil multicanal : SMS, notifications push, ou encore messagerie instantanée ! Vous pouvez configurer l’envoi d’emails ou de flux de SMS en fonction de variables, d’événements et d’actions entreprises par vos abonnés ou clients. Le mieux ? Vous pouvez envoyer jusqu’à 15000 emails par mois gratuitement !

Langues Anglais

Français

Options avancées Automatisation marketing 360

Editeur d’e-mail par glisser-déposer

Création de Chatbot Facebook

Service SMTP

Intégrations CRM & CMS

A/B Testing

Prix par mois Essai gratuit

1’000 emails : $15.-

5’000 emails : $49.-

10’000 emails : $165.-

7. Benchmark Email

Accéder à Benchmark email

Benchmark Email, en plus d’un tarif compétitif, a pour avantage de proposer plusieurs templates de mailing personnalisables de qualité triés par thématique ainsi que d’être traduit en plusieurs langues.

Langues Français

Anglais

Allemand

Espagnol

Options avancées Email designer

Edition de photos

Modèles d’emails par thème

Prix par mois 2000 emails : gratuit

3’500 emails : $39.95.-

5’000 emails : $46.95.-

8. AWeber

Accéder à AWeber

L’une des solutions historiques aux USA avec plusieurs fonctionnalités avancées comme un éditeur d’email avancé ainsi qu’une large bibliothèque de templates avec un grand choix de personnalisation.

Langues Anglais

Options avancées Editeur d’email avancé

700 Templates

Autoresponder

Prix par mois 500 emails : $19.-

2’500 emails : $29.-

5’000 emails : $49.-

9. Digitaleo

Accéder à Digitaleo

Digitaleo est une solution française qui possède l’avantage de proposer des fonctionnalités emailing, mais également de SMS marketing, ce qui peut s’avérer intéressant pour les entreprises désirant centraliser leurs actions dans un seul outil.

Langues Français

Options avancées Templates HTML dédiés au secteur d’activité

Location de prospects géolocalisés (34 millions emails)

Notification push SMS avec expéditeur personnalisé

Communication par message vocal sur répondeur

Trigger pour Marketing Automation

Emails transactionnels/fidélisation

Accompagnement mensuel par un expert dédié

Prix par mois Essai gratuit 7 jours, 10 000 emails, 100 SMS

Abonnement à partir de 29,90€/mois sans engagement

10. Active Trail

Accéder à Active Trail

Active Trail propose une solution emailing dans un grand nombre de langues, dont le français, et offre plusieurs fonctionnalités intéressantes telles que le SMS marketing et une forte intégration avec les outils e-commerce.

Langues Français

Anglais

Allemand

Espagnol

Options avancées Editeur de Landing Page

Ciblage avancé et segmentation des contacts

SMS marketing

Intégration Paypal

Intégration E-commerce

Prix par mois Essai gratuit

500 emails : $7.-

2’500 emails : $24.-

5’000 emails : $38.-

11. Newsletter d’Infomaniak

Accéder à Infomaniak

L’hébergeur web Infomaniak propose une solution de newsletter avec des tarifs défiants toute concurrence. La seule contrainte est de posséder un nom de domaine auprès d’eux. Donc si, comme moi, vous êtes hébergé chez Infomaniak, je vous conseille d’opter pour cette solution.

Langues Français

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

Options avancées Contacts illimités

Thèmes gratuits

Création de formulaires Web personnalisés

Segmentation avancée des contacts

Evaluation du Spam score avant l’envoi des newsletters

Prix par mois 10’000 emails : CHF 10.80

25’000 emails : CHF 21.60

50’000 emails : CHF 37.80

100’000 emails : CHF 64.80

12. MailChimp

Accéder à Mailchimp

L’une des solutions emailing les plus connues, avec le désavantage d’être uniquement en anglais.

Langues Anglais

Options avancées Email automatiques

Templates

Application

Prix par mois 2’000 emails : gratuit

2’500 emails : $30.-

5’000 emails : $50.-

13. Campaigner

Accéder à Campaigner

Une solution américaine complète avec un grand nombre de fonctionnalités avancées et un workflow d’email.

Langues Anglais

Options avancées Emails automatiques

A/B Testing

Autoresponder

Email workflow

Prix par mois 1’000 emails : $19.95.-

3’500 emails : $29.95.-

5’000 emails : $49.95.-

14. Zoho Campaigns

Accéder à Zoho Campaigns

Le logiciels Zoho Campaigns est également un excellent outil gratuit de campagne emailing! Le gros point fort de cette solution est dans la gestion des contacts avec la possibilité de créer des messages transactionnels et d’optimiser les relances clients.

15. MailerLite

Accéder à MailerLite

L’une des nouvelles solutions gratuites d’emailing, MailerLite propose une ergonomie très épurée et vous permet de créer des newsletter directement pensées pour mobile. Avec une interface intuitive, il s’agit d’une alternative intéressante dans le domaine de l’envoi d’emails. Son inconvénient est de n’être disponible qu’en anglais.

Conclusion

Comme on a pu le voir, chaque solution emailing possède ses avantages et inconvénients, mais je suis certain qu’au moins l’une d’entre elles conviendra à vos besoins ! Qu’il s’agisse de développer votre prospection ou de fidéliser, l’e-mailing reste aujourd’hui un canal très efficace pour la communication des entreprises.