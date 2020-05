Les 11 meilleurs logiciels CRM gratuits en 2020

Vous êtes à la recherche d’un logiciel CRM gratuit pour votre PME? La bonne nouvelle est qu’il existe en 2019 plusieurs solutions très intéressantes à disposition. Je vous propose de découvrir les 6 meilleures.

Quand on parle de CRM, il est important de comprendre qu’il existe un grand nombre de fonctionnalités qui sont potentiellement disponibles. Selon vos besoins, un logiciel pourra mieux vous correspondre qu’un autre. Raison pour laquelle je vais vous indiquer les avantages et inconvénients de chacune des solutions.

1. monday.com

Besoin d’un logiciel CRM simple et efficace pour avoir une vue complète sur vos opportunités commerciales ? monday.com est un outil qui vous permet de gérer et suivre tout le processus depuis la prise de contact jusqu’à à la vente en passant par le devis.

Grâce à une interface très intuitive et colorée, vous pouvez suivre le pipeline commercial que vous soyez seul ou en équipe. Mettez vos tâches répétitives en pilote automatique et laissez l’automatisation CRM travailler à votre place. Configurez des rappels automatiques, des notifications d’échéance et assignez de nouvelles tâches de gestion de la clientèle à tous les membres de votre équipe. Ce CRM propose un essai totalement gratuit, testez-le sans plus tarder !

Accéder à monday.com

2. HubSpot CRM

Si vous êtes à la recherche d’un CRM gratuit, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parlé d’HubSpot CRM. Il s’agit ni plus ni moins que l’une des solutions leaders dans le domaine. Avec une interface soignée et une offre gratuite intéressante.

Un grand avantage est sa disponibilité en français ainsi que la possibilité de le connecter à un grand nombre d’autres outils marketing.

Accéder à HubSpot CRM

3. Insightly

Si vous cherchez un petit outil de CRM simple, intuitif et s’adaptant à Gmail, Insightly devrait vous plaire! Le logiciel propose également un dashboard performant et une intégration facilitée avec un grand nombre d’outils marketing et de gestion annexes.

Accéder à Insightly

4. Freshsales

Cet outil a gagné plusieurs prix de satisfaction clients, ce qui est amplement mérité! L’interface est très intuitive, et plusieurs fonctionnalités de vente et de qualifications des leads sont intégrés dans la version gratuite. L’immense avantage est de pouvoir centraliser toutes ses données clients, que ce soit téléphone, événements, emails, etc.

Accéder à Freshsales

5. Zoho CRM

L’offre d’outils bureautiques et de gestion par Zoho sont très intéressants pour les PME. Et la solution CRM n’échappe pas à la règle avec une interface soignée et plusieurs solutions de gestions des leads très intuitives. L’automatisation est claiement un des points forts de Zoho.

Accéder à Zoho CRM

6. Sugar CRM

Il s’agit d’un des logiciels de CRM les plus avancés sur le marché, avec une offre gratuite limitée dans le temps. Si vous cherchez une solution plus complète à developper à l’avenir, Sugar CRM peut être un choix potentiellement intéressant pour vous.

Accéder à TSugar CRM

7. Suite CRM

Ce logiciel open source fait partie des meilleurs du genre avec une communauté très active dans le domaine. Sa grande force est de pouvoir être utilisé comme base de développement. Si vous possédez des personnes compétentes en développement dans vos équipes, Suite CRM est une option plus qu’intéressante!

Accéder à Suite CRM

8. Cloze

Un logiciel de CRM gratuit tout simple et très efficace dans une gestion de ses contact. Avec en outre la possibilité de gérer ses contacts réseaux sociaux, ce qui constitue son gros atout par rapport à la concurrence.

Accéder à Cloze

9. Workbooks.com

Cet outil est l’un des plus complet du marché avec une gestion des contacts avancées. Et la bonne nouvelle est que son offre gratuite permet également d’utiliser un grand nombre de fonctionnalité, la seule contrainte étant qu’elle est limitée à une équipe de deux personnes.

Accéder à Workbooks.com

10. Capsule CRM

Un logiciel CRM très complet offrant une version gratuite. L’interface est épurée et très soignée. La seule faiblesse de la version gratuite est la limitation à 250 contacts ce qui peut la rendre moins attractive.

Accéder à Capsule CRM

11. Really Simple Systems

L’un des meilleurs outils gratuits pensé spécifiquement pour les PME. La force de ce logiciel est de proposer des tableaux de bord complets et de proposer une version mobile et tablette optimisée. La version gratuite est limitée jusqu’à 2 utilisateurs et vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités.

Accéder à Really Simple Systems