Les 11 meilleurs logiciels de Live Chat testés et comparés

Les entreprises qui vendent leurs produits ou services en ligne peuvent aujourd’hui drastiquement optimiser leurs performances en répondant aux nombreuses questions de leur clientèle grâce à un outil de chat en ligne à installer sur son site web. Voici un guide complet pour tout comprendre sur les logiciels de livechat et comparer les solutions du marché.

Top 11 meilleurs outils de chat en direct

Il est souvent difficile de faire le bon choix de logiciel de chat en direct (ou livechat) pour son site web sachant qu’il existe plusieurs dizaines de solutions sur le marché. Vous cherchez la solution idéale pour gérer proposer un support client pro-actif sur votre site web ou pour répondre aux questions de vos prospects ? Je vous ai sélectionné les 11 meilleurs outils de chat en direct dans un comparatif complet !

1.Crisp

Crisp est un outil de livechat et chatbot développé en France qui compte déjà 200 000 utilisateurs. Crisp se distingue grâce à une interface très intuitive, des fonctionnalités complètes, nombres d’intégrations à des services tiers et un widget de chat particulièrement soigné. De plus, Crisp est à la fois un outil de live chat mais aussi un outil de création de Chatbots ! Cerise sur le gâteau, il est gratuit à vie pour une utilisation basique !

Liste des fonctionnalités de Crisp :

Livechat avec agent + Chatbot

Entièrement personnalisable à vos couleurs

Messages pro-actifs personnalisés et basés sur le comportement des internautes

Base de connaissance intégrée permettant à vos visiteurs de trouver la réponse

Partage de fichiers dans les deux sens

Intégration réseaux sociaux avec Facebook Messenger, Twitter et WhatsApp

Intégrations avec CRM Salesforce, Zoho, Hubspot, Pipedrive et Zapier

Applications mobiles iOS & Android

Traduction automatique des conversations

Video Chat dans le navigateur sans installation supplémentaire

Prise en main de l’écran de l’internaute pour lui montrer un élément sur votre site ou une page web particulière par exemple

Boite de réception partagée

Jeu vidéo intégré pour faire patienter les internautes en attente d’une réponse !

Tarifs de Crisp :

Gratuit à vie en utilisation basique

en utilisation basique 25€/mois par site incluant 4 agents (essai gratuit de 14 jours)

95€/mois par site – nombre d’agents illimité (essai gratuit de 14 jours)

2. Livechat

Parler de LiveChat, c’est faire référence à un outil de chat en direct qui aide les entreprises à améliorer la relation à la clientèle en ligne. Actuellement, plus de 30 000 clients, présents dans plus de 150 pays, font déjà confiance à LiveChat. L’entreprise d’origine polonaise opère désormais partout dans le monde. Livechat propose un panel complet de fonctionnalités et des tarifs accessibles. Toutefois, on regrette l’absence d’un outil de chatbot, il vous faudra souscrire un autre produit pour obtenir cette fonctionnalité.

Liste des fonctionnalités de Livechat :

Livechat avec agent

Indicateur de gestion de la priorité des réponses

Visualisation de ce que les internautes tapent en direct avant qu’ils ne valident

Historique des conversations de chat par internaute

Gestion de demandes via tickets lorsque les agents sont hors-ligne

Interface en ligne et applications Windows, Mac iOS et Android

Dashboard de monitoring des conversations et performances

Gestion des heures de travail de chaque agent

Partage de fichiers dans les deux sens

Réponses pré-enregistrées

Insertions dans les réponses de boutons, carrousels d’images (produits e-commerce), ou encore calendrier pour un prise de rdv

Push notifications navigateur pour ne rater aucune demande

Transfert de conversations entre agents

Evaluation des conversations

Intégrations avec Facebook Messenger, Twilio (SMS) et plus de 170 apps disponibles au sein de la marketplace

Boite de réception partagée avec système de tickets

Base de connaissances

Interface Chat automatiquement traduite dans la langue de l’internaute + traduction simultanée des conversions (option payante à 1$/mois)

Possibilité d’ajouter un chatbot en souscrivant au produit complémentaire chatbot.com

Tarifs de Livechat :

Essai gratuit de 14 jours

16$, 33$ ou 50$/mois et par agent selon le niveau de fonctionnalités

3. UserLike

UserLike est une société allemande qui propose un outil de chat complet et performant. UserLike propose un plan gratuit à vie mais les plans payants commencent à 90€/mois, ce qui est plus élevé que la moyenne des autres outils du marché. De plus, la fonctionnalité chatbot est uniquement disponible via API, donc limitée à ceux qui disposent des compétences en développement web.

Liste des fonctionnalités de UserLike :

Livechat avec agent + chatbot via API (nécessite de savoir programmer)

Design personnalisé de la fenêtre de chat

Chat pro-actif

Historique de conversation et rattachement au même agent en cas de retour

Nombreuses intégrations CRM et autres (Hubspot, Zendesk, Mailchimp, Slack et bien d’autres…)

Compatible avec Facebook Messenger, WhatsApp, ou encore Telegram

Feedback post conversation

Système de sondages

Routage intelligent vers les agents adéquats selon la rubrique du site, le pays d’origine ou encore la langue de préférence du navigateur…

Configuration du formulaire de démarrage de chat (champs)

Redirection de l’internaute sur la bonne page web en fonction de sa demande

Messages prédéfinis à commande rapide

Transfert de conversations entre agents

Analyse des performances et heures de pointe

Tarifs de UserLike :

Gratuit à vie pour les fonctions basiques

90€, 290€ ou 720€/mois selon le niveau de fonctionnalités

4. Freshchat

Freshchat est un outil de la suite de logiciels Freshworks utilisée par plus de 150 000 entreprises dans le monde. La société indienne s’est spécialisée dans les logiciels helpdesk avec sa solution Freshdesk qui connaît un franc succès. La compagnie a enrichi son offre avec d’autres logiciels comme Freshchat. Côté fonctionnalités, l’essentiel est bien là et se synchronise parfaitement aux autres outils complémentaires proposés. Côté tarifs, un plan gratuit à vie est proposé et les plans suivants sont accessibles. Il faudra toutefois souscrire le plan à 69€/mois ou une option pour bénéficier du Chatbot.

Fonctionnalités de Freshchat :

Chat en direct avec agent + chatbot (module complémentaire payant sauf pour le plan à 69€/mois)

Réponses pré-définies

Messages proactifs

Gestion des horaires d’ouverture

Partage de fichiers

Rapports et tableau de bord de surveillance

Attribution de conversations à des agents selon règles prédéfinies

Partage d’écran

Traduction en direct des conversations

Intégration avec la suite Freshworks (logiciel Helpdesk & CRM notamment)

Configuration des messages d’absence et formulaire de contact

Notifications sur le bureau

Boîte de réception partagée

Tarifs de Freshchat :

Gratuit à vie pour 100 agents et 10 000 visiteurs mensuels uniques maximum

15€, 29€, 45€ et 69€/mois selon le niveau de fonctionnalités

5. Chatra

Chatra est une application de chat en direct conçue pour augmenter les ventes en ligne de manière conviviale et utile. Ce logiciel a séduit plus de 40 000 entreprises et vous permet de consulter la liste des clients actuellement en ligne et de lancer des conversations manuellement ou automatiquement. On aime particulièrement son plan gratuit et si vous avez besoin de plus, les abonnements ont des tarifs accessibles.

Fonctionnalités de Chatra :

Livechat avec agent + chatbot simple qui répond aux questions fréquentes

Historique des conversations

Widget de chat multilingue

Visualisation de ce que saisit l’internaute en temps réel

Personnalisation du widget à vous couleurs

Applications Windows, Mac, iOS et Android

Discussions de groupes (plusieurs agents peuvent répondre à un client)

Liste des visiteurs en temps réel pour déclencher des conversations ciblées

Déclencheurs de conversations selon le comportement

Transfert de fichiers

Nombreuses intégrations dont Google Analytics, Slack, Facebook, Front ou encore Zapier

Evaluation post-chat

Définition des heures de fonctionnement

Tarifs de Chatra :

Gratuit à vie pour 1 agent et fonctions limitées

pour 1 agent et fonctions limitées 15€/mois par agent

A noter : utilisation sur plusieurs sites possible (sans surcoût par site)

6. Zendesk chat

Zendesk est une entreprise qui compte 3000 employés dans le monde et 150 000 entreprises clientes. Elle propose une suite complète dédiée à la satisfaction client grâce à des logiciels de support client en ligne. Zendesk propose un plan gratuit à vie et des abonnements accessibles si vous voulez exploiter tout le potentiel de l’outil. Petit bémol, la fonctionnalité Chatbot requiert de manipuler une API et n’est donc pas à portée de tous.

Fonctionnalités de Zendesk Chat :

Livechat avec agent et chatbot via API (nécessite de savoir programmer)

Messages à déclenchement automatiques selon le comportement (pages visitées par exemple)

Formulaire pré-chat pour collecte des coordonnées

Envoi de fichiers vers l’internaute

Système d’évaluation de la satisfaction

Tableau de bord pour suivi des performances

Widget entièrement personnalisable et optimisé pour l’affichage mobile

Intégrations à des services tiers tels que WordPress, Drupal, Joomla, Wix, Shopify ou encore PrestaShop

Routage des chats vers les agents actifs

Organisation des agents en équipes selon leur compétence

Modèles de réponses avec raccourcis

Applications mobiles iOS et Android

Tarifs de Zendesk Chat :

Gratuit à vie avec fonctionnalités basiques

14€, 29€ ou 59€/mois par agent

7. LiveAgent

LiveAgent est développé pour être simple et intuitif, ce qui en fait une application facile à utiliser et à mettre en œuvre. LiveAgent se présente uniquement comme un outil de live chat et ne propose pas de solution de chatbot. On apprécie le plan gratuit à vie car les tarifs du chat en direct commencent à 29€/mois ce qui en fait une solution plus chère que ses concurrents. Cependant, il faut noter que LiveAgent bénéficie d’une bonne réputation sur les différentes plateformes d’avis logiciels.

Fonctionnalités de LiveAgent :

Uniquement Livechat avec agent (pas de chatbot)

Messages proactifs

Intégration de tous les canaux à un seul endroit : Facebook Messenger, site web, email, Twitter…

Vue de la saisie en temps réel

Boîte de réception universelle

Système de ticketing

Distribution automatisée des Tickets

Suivi du temps

Filtres SPAM

Messages standardisés

Pièces jointes

Copier/coller des images dans les messages

Historique des conversations

Chat vidéo

Applications iPhone & Android

Rapport de performances

Tarifs de LiveAgent :

Gratuit à vie avec fonctionnalités limitées

avec fonctionnalités limitées 29€ ou 39€/mois par agent

8. Intercom

Intercom est une des sociétés qui a le plus contribué à démocratiser le livechat sur les sites web. Véritable chouchou des start-ups à travers le monde, il est vrai qu’Intercom dispose de solides arguments fonctionnels et surtout d’une superbe interface du côté internaute comme en back-office. Plus de 30 000 entreprises utilisent aujourd’hui cette solution. Malheureusement Intercom ne propose pas de plan gratuit à vie mais seulement un essai gratuit de 14 jours, et les abonnements sont plus onéreux que la moyenne. Toutefois, la couverture fonctionnelle va bien au-delà du simple chat et propose une suite d’outils dédiés à l’augmentation du taux de conversion des sites web.

Fonctionnalités de Intercom :

Livechat avec agent + Chatbot

Messages proactifs

Tri automatique des conversations

Partagez votre écran

Passez un appel vocal ou vidéo

Qualification avancée des leads

Entièrement personnalisable à vos couleurs

Transfert des conversations entre agents

Messagerie partagée

Indicateurs clés sur les performances

Intégrations avec plus de 100 services tiers tels que Marketo, Twitter, Facebook ou encore Salesforce

Applications mobiles

Tarifs de Intercom :

Essai gratuit de 14 jours

39$ ou 99$/mois selon le niveau de fonctionnalités

9. HubSpot Chat

HubSpot est une société américaine qui a inventé le concept d’inbound marketing en créant des logiciels de vente et de marketing qui s’inspirent de ce concept. Difficile de résumer la couverture fonctionnelle d’HubSpot tellement elle est large : CRM, Gestion de blog, Email Marketing, et bien entendu Chat en direct ! HubSpot propose une version gratuite de son CRM qui intègre la fonctionnalité de Livechat.

Fonctionnalités de HubSpot Chat :

Livechat avec agent + outil de chatbot

Messages proactifs

Personnalisation de la fenêtre de chat

Boîte de réception avec gestion des tickets

Réponses automatiques aux questions fréquentes

Gestion des horaires d’ouverture

Intégration Slack, Facebook Messenger

Applications iPhone & Android

Tarifs de Hubspot Chat :

Gratuit à vie avec HubSpot CRM gratuit

avec HubSpot CRM gratuit A partir de 41€/mois pour bénéficier des fonctionnalités HubSpot (CRM+ Marketing)

10. Xeno

Xeno se présente comme une solution d’intelligence conversationnelle. En effet, avec Xeno, il est possible de créer un chatbot intelligent avec des scénarios complexes. Malheureusement pas de plan gratuit mais seulement un essai gratuit. Par ailleurs, les tarifs des abonnements sont un peu élevés mais peuvent s’expliquer par la richesse fonctionnelle de l’outil.

Fonctionnalités de Xeno :

Livechat avec agent + Chatbot conversationnel

Scénarios de conversations automatiques

Base de connaissances

Marketplace avec plus de 50 intégrations

Bulle de chat en 54 langues (adaptation automatique)

Traduction simultanée

Messages d’accroches automatiques

Enquêtes de satisfaction

Prise de rendez-vous automatiques directement dans le widget

Modes instantané et différé selon la disponibilité de votre équipe

CRM auto-alimenté

Messagerie collaborative

Système omni-canal (adresses mails partagées, sites internet, Facebook, Twitter, iOS, Android)

Partage d’écran

Emojis et Gifs animés

Messages éditables a posteriori

Tarifs de Xeno :

Essai gratuit de 7 jours

59€/mois ou 159€/mois selon le niveau de fonctionnalités

11. Apizee

Cette solution met l’accent sur le video chat (ou visio assistance) mais peut aussi s’utiliser comme un simple live chat. Porté par une société française, cette solution est proposée via un plan gratuit à vie et des offres d’abonnements très abordables.

Fonctionnalités de Apizee :

Filtrage comportemental

Géolocalisation des visiteurs

Historique des conversations

Intégrations à vos logiciels via API

Click to video chat

Formulaire de collecte de lead en cas d’indisponibilité

Routage automatique et gestion des compétences

Evaluation des conversations

Statistiques et dashboard de performances

Tarifs de Apizee :

Plan gratuit à vie avec fonctionnalités limitées

avec fonctionnalités limitées A partir de 9.90€/mois par agent

12. Autres outils de live chat

Nous avons choisi de détailler ci-dessus les principaux outils de livechat et de chatbot mais ils sont en réalité beaucoup plus nombreux.

Voici une liste non exhaustive de logiciels de chat non référencés dans ce guide mais que vous pouvez comparer également en visitant leur site web :

Qu’est-ce qu’un logiciel de chat en direct ?

Le terme “chat” ou “tchat” vient de “chatter”, un mot anglais qui signifie “conversation ou bavardage”. Toutefois, le chat désigne spécifiquement un type de communication qui a lieu sur Internet entre deux ou plusieurs personnes. Une conversation en ligne peut se dérouler de différentes manières : par message texte, appel vidéo ou chat audio. Les chats en ligne sont devenus des outils de communication potentiels, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Les entreprises, les institutions et les organisations peuvent clairement en tirent profit pour leur business.

Cette ressource leur permet d’avoir une interaction directe avec leurs visiteurs par messagerie instantanée, qui peuvent être des clients ou des prospects. Ces logiciels de chat en direct permettent à l’entreprise de répondre et d’aider son client ou le public intéressé par ses produits et services, instantanément. De cette manière, les exigences, les doutes, les suggestions, les réclamations et les plaintes sont résolus, ce qui se traduit par des avantages pour les deux parties. En tant qu’outil informatique, le logiciel de chat en ligne offre au visiteur d’un site web une communication immédiate que le téléphone, le courrier électronique ou même les réseaux sociaux n’offrent pas. Il s’agit d’un moyen simple, pratique et peu risqué de contacter le visiteur du site web. Au-delà des informations générales qui peuvent être fournies par un tel outil, il est important de souligner l’utilité qu’il représente pour le marketing, les ventes, le service clientèle et le support technique. Aujourd’hui, des entreprises de différentes tailles peuvent trouver une diversité de logiciels dans cette catégorie. Licence gratuite, payante, avec possibilité d’essai, entre autres. La recommandation est toujours de choisir la solution qui correspond le mieux aux exigences, aux caractéristiques et aux ressources de l’entreprise.

Un logiciel de chat en direct est donc un moyen pour les propriétaires de site web de communiquer par conversation instantanée avec les visiteurs de leur site. Ainsi, le client peut poser des questions spécifiques, demander des prix ou demander des informations supplémentaires sur les produits et services d’une entreprise, qu’il s’agisse d’un site e-commerce ou d’un site vitrine, en B2B comme en B2C. Le chat en ligne est généralement géré par le service clientèle ou le service commercial de l’entreprise. Les outils de livechat servent généralement à deux usages principaux :

Renseigner des prospects qui cherchent des informations sur des produits ou qui sont perdus sur votre site Assister vos clients qui ont une demande de support en ligne

Le support en direct par chat est le remplacement idéal de ce qui manquait toujours dans les achats en ligne auparavant : Un vendeur. Par exemple, tout client dans un magasin ayant une question sait qu’il peut s’adresser aux vendeurs, aux caissiers, et aux employés en général pour répondre à ses questions. En ligne, ce n’est pas aussi simple. Il devrait envoyer une demande d’assistance par email, ce qui est souvent associé à des délais d’attente incertains. C’est là qu’un live chat sur votre site web entre en jeu : En quelques minutes, le client peut obtenir toutes les informations dont il a besoin et ces réponses peuvent le conduire à prendre une décision d’achat immédiate.

Proposer un système d’assistance en ligne est également fortement valorisé par vos clients. Cela montre que votre organisation est moderne et que vous vous souciez de la satisfaction de vos clients. Qui a envie aujourd’hui d’être obligé de se rendre en boutique simplement pour obtenir de l’assistance ou patienter de longues minutes au téléphone. Le support par livechat règle ces problèmes, améliore votre image de marque et la fidélité de vos clients.

Avec le logiciel de livechat, vous approchez activement vos clients et n’attendez pas que les demandes vous parviennent, ou que les utilisateurs confus quittent précipitamment votre site web. C’est ce qu’on appelle le service à la clientèle “proactif”, ce qui signifie : vous allez au-devant des attentes de vos prospects et, en même temps, vous maintenez un contact étroit avec le client.

En résumé, on peut affirmer qu’avec un outil de live chat, vous vendez davantage et vos clients sont plus satisfaits. Une situation où tout le monde est gagnant !

Principales fonctionnalités d’un outil de Live Chat

Voici quelques fonctionnalités souvent indispensables que l’outil de chat en ligne que vous choisirez devrait vous proposer :

Chats proactifs / automatiques

Grâce aux salutations automatiques, vous pouvez vous adresser à vos clients avant même qu’ils ne posent une question. Par exemple, le visiteur consulte-t-il votre catalogue en ce moment même ? Réglez le chat pour demander automatiquement après un certain temps s’il peut aider ou si le client cherche quelque chose en particulier. Si le client répond, le chat automatique devient une conversation en direct avec un membre de votre équipe de service.

Suivi en direct

Suivez où un internaute se trouve actuellement sur la page, où il clique et quels sont les produits qui l’intéressent particulièrement. Cela vous fournit non seulement des informations utiles sur le comportement des utilisateurs et les possibilités de personnalisation de votre site web, mais vous permet également de répondre spécifiquement aux souhaits du client.

Le web ne s’arrête jamais mais il est compliqué de proposer une disponibilité des agents 24 heures sur 24. Si aucun employé n’est présent sur le chat au moment où l’internaute sollicite une conversation, de nombreux outils n’affichent pas simplement un avis d’absence qui n’aide pas le client, mais le chat se transforme automatiquement en formulaire de contact. Ici, le client peut poser sa question, et dès qu’un agent est à nouveau disponible, la demande est transmise et la réponse arrive par email ou notification push.

Enregistrement et analyse

Personne n’est parfait, et il y a toujours quelque chose à améliorer. Pour que vous sachiez ce que vous devez améliorer, les logiciels de chat en direct proposent souvent des outils d’analyse complets. Combien de temps les conversations ont-elles duré, comment l’internaute s’est-il comporté après, etc. Si vous souhaitez lire les échanges, vous devez pouvoir consulter le compte rendu de la conversation par la suite. Ainsi, vous avez toujours un œil sur la qualité de service fournie par votre équipe.

Traduction en temps réel

Votre site est disponible en plusieurs langues ? Bien que nombre d’outils présentés dans ce comparatif soient en anglais, ils proposent généralement de changer la langue de l’interface du logiciel. Mais attention, cela ne signifie pas que votre personnel de service comprendra automatiquement les clients parlant d’autres langues (ou vice versa). Une traduction en direct et en temps réel peut être utile, même si le client écrit en français, en espagnol ou en allemand. Les messages entrants sont automatiquement traduits dans la langue souhaitée, les messages sortants dans la langue du client.

Partage de fichiers

Votre équipe peut avoir besoin d’envoyer un catalogue PDF ou un devis à un client. De son côté, le client peut avoir besoin de transmettre une photo d’un produit défectueux. Certains outils de chat en direct permettent d’échanger facilement des documents.

Intégration du Live Chat sur le site web

Beaucoup d’outils vous fourniront un bout de code HTML à copier-coller sur votre site web. Vous n’avez en principe rien d’autre à faire que d’intégrer le code correspondant à l’endroit spécifié dans le code source de la page.

De nombreux outils de chat en direct sont livrés avec des plugins compatibles avec votre CMS, qu’il s’agisse de WordPress ou de Shopify par exemple. L’intégration se fait donc en quelques clics via une extension.

Interconnexion avec un CRM ou CSM

Si vous utilisez déjà un logiciel CRM gratuit ou payant (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce…) ou du CSM (Customer Support Management) tel que Zendesk ou Freshdesk par exemple, vous devez vous assurer que le logiciel Live Chat souhaité dispose d’une intégration pour cela. Ces interfaces permettent d’échanger et de traiter des informations entre les différents outils – par exemple, pour relier une conversation de chat à un profil de client existant. De cette façon, vous disposez d’informations unifiées au sein d’un outil central. A noter que de plus en plus d’outils de chat intègrent directement une interface de gestion des tickets.