Comment créer et envoyer une campagne SMS marketing ?

De nos jours, il est essentiel de communiquer et développer son marketing pour développer son entreprise. Il existe plusieurs techniques pour informer et faire adopter un produit ou un service. Qu’il s’agisse de convaincre de nouveaux clients, de les fidéliser ou encore d’accroître la notoriété d’une marque, la communication est aujourd’hui indispensable.

Les canaux de diffusion de message dans le marketing traditionnel sont généralement l’affichage de publicité, les catalogues ou encore la télévision, quand le budget communication le permet ! Avec les nouvelles technologies, le marketing s’est considérablement étendu au digital. Il profite alors d’excellents atouts et offre de meilleures performances. Internet est désormais le canal de communication par excellence pour contacter des prospects.

Parmi toutes les solutions existantes, le SMS marketing a le vent en poupe car cette technique offre de nombreux avantages. Voyons dans cet article comment bien la mettre en place !

Qu’est-ce que le SMS marketing ?

Voici une brève définition du SMS marketing : Le SMS marketing consiste essentiellement à envoyer des messages (ou textos) de promotion ou de transaction par le canal de message texte (SMS). Cette technique possède plusieurs particularités. En effet, le SMS marketing permet de communiquer à la cible des offres limitées dans le temps, des alertes ou des notifications. Parcourons à présent la réglementation propre à ce canal.

La réglementation du SMS marketing

Depuis quelques années, cette stratégie marketing connaît un véritable intérêt. Et pour cause, celle-ci offre de très bonnes performances. Toutefois, pour bien la pratiquer et éviter les dérives, elle a été soumise à une réglementation stricte. Pour commencer, en tant qu’entreprise, vous devez vous assurer d’avoir l’autorisation du client ou du prospect avant de lui en envoyer un SMS marketing. C’est ce qu’on appelle le consentement ou opt-in. En effet, ce dernier doit savoir que son numéro de téléphone personnel est utilisé à des fins professionnelles. Cette première règle est une obligation en France.

Ensuite, vous devez vérifier l’heure à laquelle les messages sont expédiés. Mettez-vous à la place du client et demandez-vous si vous seriez ravi de recevoir un message promotionnel à 1 h du matin ! En France, il est interdit d’envoyer des sms en masse :

les dimanches ;

les jours fériés ;

le samedi avant 10h et après 19h ;

tous les autres jours de la semaine avant 8h et après 20h.

Veillez par la suite à intégrer le nom de votre entreprise dans le texte du message afin de vous identifier comme expéditeur. Soyez vigilants car certains logiciels SMS marketing low-cost ne permettent pas de préciser le nom d’expéditeur et affiche donc seulement un numéro. Pensez donc dans ce cas à intégrer à votre texto le nom de votre entreprise. Rassurez-vous les solutions SMS marketing les plus connues proposent d’identifier l’expéditeur avec votre nom d’entreprise pour éviter de le préciser dans le message directement.

Avantages des campagnes SMS

S’il est autant prisé, c’est que le SMS Marketing offre des avantages indéniables tant pour l’entreprise, pour la marque et pour le client. Plus de 2/3 de la population mondiale possède aujourd’hui un smartphone et le consulte en moyenne 150 fois par jour. Cette présence continue sur les téléphones fait que 90 % des messages sont lus dans les 3 minutes suivant leur réception ! Vous avez par conséquent de grandes chances de toucher idéalement votre cible en envoyant une campagne SMS marketing.

Source : SMSMODE

Aussi, la mise en place d’une campagne SMS demeure assez simple et rapide. Les messages promotionnels n’excèdent généralement pas 160 caractères, soit 2 ou 3 phrases. Cette concision du message nous contraint à rédiger simplement et efficacement. Elle permet au consommateur de le lire assez facilement. Les textes courts sont d’ailleurs vite mémorisés. Le consommateur pourra donc retenir le nom de votre produit. De plus, le SMS marketing représente une solution assez abordable.

Contrairement à d’autres types de campagnes publicitaires, le SMS marketing est beaucoup moins onéreux. Cela permet aux entreprises naissantes de faire des campagnes sans pour autant en souffrir financièrement. D’un autre côté, cette stratégie marketing est interactive. Elle est idéale pour :

faire des sondages ;

envoyer un questionnaire ;

recueillir l’avis du client.

D’autre part, vous pourrez insérer des liens utiles dans les messages envoyés en vue de générer plus de trafic sur votre site internet. Vous permettez par la même occasion au client d’avoir plus d’informations.

Les limites du SMS marketing

Toutefois, tout n’est pas si rose dans l’usage des SMS pour sa stratégie marketing. Étant donné sa conception aisée et son efficacité, une entreprise peut être tentée de l’utiliser de façon abusive. Le faire représente pourtant une véritable contre-publicité néfaste. Ceci a tendance à incommoder le client qui peut alors mener des actions de riposte. Aussi, il est important de tisser une bonne relation avec le client au risque de le perdre.

Pour exemple, pensez à mixer vos messages. Des messages de promotion à répétition sont vites ennuyants. Il en est de même pour des messages d’information non pertinents. Un client gêné par vos messages répétitifs est à coup sûr un client perdu.

Qu’est-ce qu’une campagne SMS ?

Une campagne SMS n’est rien d’autre qu’une action destinée à atteindre un objectif précis via SMS. Elle peut consister à passer un message publicitaire, promotionnel ou tout simplement à informer. Ici, la définition du campagne SMS est souvent associée à la conception et l’envoi d’un message informatif ou publicitaire par SMS en masse. La campagne SMS peut être envoyée à des prospects, des clients et dans certains cas des patients.

Dans une campagne SMS, les messages sont donc envoyés en masse. De quoi accroître rapidement les ventes ! Pour exemple, 43 % des Français réalisent un achat après réception d’un message promotionnel. Après une campagne SMS, vous avez de grandes chances de voir le chiffre d’affaires de votre entreprise augmenter.

Source : CALLR

Passer à la réalisation d’une campagne SMS

Généralement, une campagne SMS se déroule en 4 étapes. La première concerne le choix de la cible. Au cours de celle-ci, on sélectionne les contacts sur la base de différents critères préétablis par l’entreprise ou la marque. La deuxième étape est relative à la rédaction du texte du message : attention à ne pas excéder 160 caractères sinon vous risquez de payer plus cher votre envoi. En outre, le message peut contenir un lien qui renvoie vers votre site internet.

Grâce à cette action, vous pourrez générer un trafic considérable sur votre site web. La troisième étape de la campagne est orientée vers la planification de l’expédition du SMS marketing. Ici, il faut penser à bien choisir la date et à l’heure pour maximiser les retours. Enfin, la dernière étape de ce processus concerne l’analyse des performances. Les plateformes de SMS permettent de suivre en temps réel les statistiques et les performances de la campagne envoyée.

Quels types de messages dans ces campagnes marketing ?

Habituellement, on distingue trois principaux types de messages dans une campagne SMS. Il est essentiel d’adapter le message à ses besoins. Souvent, ce sont des SMS en masse qui sont envoyés. Ils servent à faire la promotion d’un produit ou service. Ils prennent par exemple la forme de : « Offre exclusive sur votre prochaine commande : -30 % sur votre article préféré ! »

Ensuite, on retrouve les SMS réponse. Ce type de message sert à entretenir les relations avec son client. En effet, ce dernier se sent considéré et donne son avis. Ils peuvent être rédigés comme : « Quel est votre avis sur le service client ? 1) Satisfait, 2) Insatisfait. »

Enfin, le SMS Push est plus à considérer comme une notification. Il est utilisé pour passer un message de façon urgente et ponctuelle. Ils sont du style : « Votre colis 2459 est à retirer au magasin de Paris au plus tard le 25/06/2020. »

Quel logiciel SMS marketing utiliser ?

Plusieurs plateformes ou logiciels ont été conçus en vue de faciliter l’envoi de sms en masse. Ils sont beaucoup plus utilisés pour faire du SMS marketing. Ce sont entre autres Sendinblue, Sarbacane, SMSFactor, AllMySMS, SMSMode, SMS Partner, OVH Télécom et bien d’autres. En effet, chacun de ces logiciels a ses spécificités. Il est par exemple possible de convertir un simple SMS en MMS pour l’envoyer comme SMS marketing. De même, vous avez la possibilité de personnaliser vos SMS en utilisant la segmentation ou en ajoutant les attributs de contacts que vous aurez obtenus. Ces attributs peuvent être un nom ou une adresse.

Par ailleurs, vous avez la possibilité d’analyser les résultats de votre campagne en temps réel. Le choix d’une plateforme ou d’un logiciel pour l’envoi de SMS dans une campagne marketing doit être assez minutieux. Il devrait tenir compte de plusieurs critères en conformité avec l’objectif de votre campagne. Le prix est également un élément déterminant. Il peut notamment varier selon le logiciel sms marketing utilisé.

Malgré la multiplicité des logiciels SMS marketing, la création et l’envoi d’un message promotionnel suivent inéluctablement quelques étapes clés. Ces étapes aboutissent bien au lancement de la campagne. En outre, tous les logiciels SMS marketing offrent la possibilité d’envoyer le message en direct ou en différé. Vous avez donc le choix !

Comparatif des meilleures solutions de campagnes SMS marketing

Nous avons sélectionné pour vous les solutions de campagnes SMS en masse les plus fiables actuellement et nous vous proposons d’en comparer maintenant les fonctionnalités et les tarifs.

1. Sendinblue, le logiciel marketing digital tout-en-un

Accéder à Sendinblue

Sendinblue est un outil en ligne conçu au départ pour la création et l’envoi de newsletters. Petit à petit, la solution s’est considérablement étoffée et propose aujourd’hui entres autres la gestion des publicités Facebook, un CRM, ou encore un LiveChat. La fonctionnalité SMS propose notamment la personnalisation des messages avec les données de vos destinataires, la planification des envois, la création de landing pages, la gestion du STOP SMS, et l’analyse des résultats.

Tarifs à partir de 0,045€/SMS

Crédits à durée illimitée sans date d’expiration

2. Sarbacane, des fonctionnalités SMS puissantes

Accéder à Sarbacane

Sarbacane est un logiciel emailing bien réputé en France. L’outil propose également la gestion des campagnes SMS. Au menu : personnalisation des messages et de l’émetteur, SMS enrichi (landing pages), gestion des désabonnements, gestion des réponses reçues à vos sms (boite de réception), programmation différée des envois,…

Tarifs à partir de 0,035€/SMS

Crédits à durée limitée valables 12 mois après l’achat

3. SMS Factor

Accéder à SMSFACTOR

Créé en 2010, la plateforme SMS Factor est un spécialiste de l’envoi de SMS en masse pour le marketing et SMS d’alerte. Disponible pour plus de 150 pays, la solution propose des fonctionnalités spécifiques : MailtoSMS (envoi de SMS depuis votre boite mail), rappel de rdv par SMS, sondage SMS, API et bien d’autres avantages.

Tarifs à partir de 0,049€/SMS

Crédits à durée illimitée sans date d’expiration

4. AllMySMS

Accéder à ALLMYSMS

Gestion des listes de contacts, planification des campagnes SMS, gestion des réponses, voici quelques fonctionnalités disponibles au sein de la plateforme AllMySMS. L’envoi de MMS est aussi proposé mais ce type de message est bien plus onéreux que le SMS classique.

Tarifs à partir de 0,045€/SMS

Crédits à durée illimitée sans date d’expiration

5. Spot Hit

Accéder à Spot Hit

Spot Hit est un des leaders du SMS en France avec plus de 10 000 clients à son actif ! Outre les fonctions de base communes à tous les outils, notons la mise à disposition d’un outil complet de création de sites mobiles sur lesquels vous pouvez rediriger vos destinataires. Ces pages peuvent contenir un formulaire, une galerie d’image et même un jeu de grattage !

Tarifs à partir de 0,045€/SMS

Crédits à durée illimitée sans date d’expiration

6. SMSMode

Accéder à SMSMODE

SMSMode propose toutes les fonctionnalités indispensables à vos envois de SMS Marketing : accusés de réception, nettoyage automatique des numéros invalides, personnalisation de l’expéditeur, envoi de SMS longs dépassant 160 caractères…SMSmode propose également des innovations comme une solution de chatbot pour Whatsapp ou encore la gestion des envois au format RCS disponible uniquement pour les smartphones sous Android. Ce sont des messages au contenu multimédia percutant tels que les images, vidéos, audios, documents, maps, QR codes.

Tarifs à partir de 0,039€/SMS

Crédits à durée illimitée sans date d’expiration

7. SMSPartner

Accéder à SMS Partner

La plateforme SMS Partner a été lancée en 2014 et permet aux professionnels d’envoyer des messages SMS en France et à l’étranger. Outre les fonctionnalités similaires aux autres concurrents ci-dessus, notons que SMSPartner propose une solution SMS Eco (offre de prix low cost) qui comprend plusieurs avantages très proches du SMS Premium proposé largement par tous les acteurs du marché. Seul l’envoi à l’international et l’envoi de SMS long de plus de 160 caractères ne sont pas disponibles pour les SMS Eco. Par ailleurs, SMSPartner propose l’envoi de messages RCS, et des intégrations avec WordPress, PrestaShop ou encore Salesforce.

Tarifs à partir de 0,026€/SMS

Crédits à durée illimitée sans date d’expiration

Lancez votre première campagne SMS !

Pour terminer cet article, concluons que le SMS marketing est une solution simple et très efficace pour toute entreprise qui désire vendre et se faire connaître. De plus, la création et l’envoi d’une campagne SMS marketing sont très faciles et ne nécessitent aucune compétence particulière. Elle peut en effet se faire en quelques minutes seulement.

Désormais le SMS Marketing n’a plus de secrets pour vous mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours commenter ci-dessous. On a plus qu’à vous souhaiter beaucoup de succès dans vos futures campagnes SMS !